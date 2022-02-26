Медведев: санкции Запада не повлияют на спецоперацию по защите Донбасса

Санкции Запада против членов Совета безопасности России не повлияют на проведение российской специальной операции по защите Донбасса, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.

«Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят <...> Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объеме, до достижения всех результатов, о которых сказал Президент России. Ни больше и ни меньше», — написал Медведев.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении 98 российских чиновников и силовиков, включая президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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