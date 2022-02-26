Зеленский согласился на переговоры о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам о прекращении огня и заключении мира, написал его пресс-секретарь Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

«Мы согласились на предложение Президента РФ. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса», — написал Никифоров.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва готова направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.

В МИД России заявили, что Киев отказался от переговоров с Москвой.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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