США официально ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин США.

«Сегодня Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами продолжили давать решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину и ввели санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России», — говорится в заявлении ведомства.

Также ограничительные меры были введены в отношении начальника Генерального штаба Вооруженных сил России - первого заместителя министра обороны, генерала армии Валерия Герасимова. Введение санкций означает блокировку всех активов в юрисдикции США и запрет на сделки с этими лицами для американцев.

Ранее о решении добавить в санкционные списки российского президента объявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Аналогичное решение принял Евросоюз. ЕС также ввел ограничительные меры в отношении зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Кроме того, в санкционный список вошел ряд оборонных предприятий России, в том числе концерны «Калашников», «Алмаз-антей» и «Сириус».