Президент Абхазии Бжания подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал в пятницу указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики. Абсолютно уверен, что все абхазское общество поддерживает это решение», — рассказал Бжания.

Ранее В МИД России прошла церемония обмена грамотами о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой и Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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