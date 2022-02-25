Стало известно, что включает в себя приостановка членства России в Совете Европы

Начало процедуры приостановки членства РФ в Совете Европы (СЕ) распространяется на ее работу в ПАСЕ, Комитете министров иностранных дел (КМСЕ) и ЕСПЧ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Страсбурге.

Ранее стало известно, что права России на представительство в Совете Европы приостановили.

Как заявили в СЕ, Российская Федерация остается членом организации и участником соответствующих конвенций совета, включая Европейскую конвенцию по правам человека. Сообщалось, что судья, избранный в Европейский суд по правам человека от России, также остается членом суда, и жалобы, поданные против РФ, будут по-прежнему рассматриваться и решаться судом.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации.

В январе глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой заявил, что любое ущемление в правах российских парламентариев приведет к тому, что РФ покинет организацию.