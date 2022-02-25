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В Госдуме заявили, что исключение из Совета Европы никак не отразится на России

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Газетой.Ru» оценил приостановление членства России в Совете Европы. По его словам, отношения между Москвой и организацией давно испорчены, поэтому такое решение не означает начало нового этапа.

«Россия и Евросоюз, в силу того, что страны Евросоюза в большинстве своем являются членами НАТО и следуют командам из Вашингтона, наши отношения давно и серьезно испорчены, а страны ЕС достаточно активно участвуют в санкционной политике в отношении Российской Федерации. Ситуация эта не является новой, к сожалению, она стала константой всех последних лет. Соответственно, говорить о каком-то новом принципиальном этапе в наших отношениях не приходится», — сказал он.

Новиков подчеркнул, что и в предыдущем созыве Госдумы его коллеги предлагали рассмотреть вопрос о выходе России из СЕ.

«Еще в прежнем созыве Госдумы звучали идеи, предложения коллег по депутатскому корпусу, что в условиях, когда нормального диалога со странами ЕС не получается, есть смысл, необходимость, возможность рассмотреть вопрос о выходе из этой организации. Поэтому в любом случае наши отношения находились, как говорят мидовцы, на весьма низкой точке. И было бы неправильно сказать, что в этих условиях решение, которое принимается по линии ЕС в отношении российских парламентариев, как-то кардинально что-то меняет», — заключил он.

Ранее Совет Европы приостановил права России в организации и сохранил каналы связи открытыми. При этом руководитель Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров совета Европы принял решение исключить Россию из организации.

Накануне сообщалось, что члены Палаты представителей Конгресса США обсуждают резолюцию с призывом исключить РФ из Совета Безопасности ООН за военную операцию в Донбассе. Автором инициативы выступила член комитета по иностранным делам нижней палаты Клаудиа Тенни.

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