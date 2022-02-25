Украинский посол заявил, что речи о капитуляции перед Путиным не идет

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что власти в Киеве готовы вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но речи о капитуляции и принятии условий России не идет. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала N24.

По словам дипломата, этого никогда не случится.

«Не может произойти так, чтобы посредством этих военных действия нас бы принудили к тому, чего люди не хотят», — сказал он.

При этом дипломат указал, что до сих пор Москва выдвигала требования, которые «невозможно реализовать».

Мельник добавил, что дипломатические пути для решения конфликта должны оставаться открытыми, не взирая на всю катастрофичность ситуации.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова направить в Минск делегацию для переговоров с украинской стороной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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