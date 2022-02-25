Клинтон обвинила Трампа в «утешении» Путина

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила бывшего президента США Дональда Трампа в «оказании помощи и утешении» президенту России Владимиру Путину, сообщает Independent..

«Мы должны быть уверены, что в нашей стране мы осуждаем тех людей, которые утешают Владимира Путина и помогают ему, которые говорят, что он гений, что (военная спецоперация России на Украине) это умный ход, и кого, к сожалению, транслируют российские СМИ, причем не только в самой России, но и в Европе, чтобы продемонстрировать разделение в нашей стране», — цитирует Клинтон издание.

Он призывала «остатки Республиканской партии» выступить против однопартийцев, которые высказывают поддержку «врагу свободы и демократии». При этом, экс-президенты США Барак Обама, Джоржд Буш-младший и Джимми Картер выступили с осуждением военной операции на Украине.

Ранее Трамп заявил, что действия Путина «гениальные» и «умные» и призвал США использовать свои войска для обеспечения мира и порядка на южной границе страны. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ заявила, что администрация США не принимает советов «ни от кого, кто восхваляет Путина и его военную стратегию».