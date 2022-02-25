Депутат Верховной рады убедил Зеленского инициировать переговоры

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы» Нестор Шуфрич заявил, что он и его сторонники убедили президента Украины Владимира Зеленского инициировать переговоры с Россией, одним из пунктов которых подразумевается обсуждение нейтрального статуса Украины в обмен на гарантии, передает РИА «Новости».

«Украина и РФ должны начать говорить. Будем надеяться, что в ближайшие дни этот кошмар закончится», — сказал Шуфрич.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

25 февраля Зеленский выступил с обращением, в котором предложил Путину сесть за стол переговоров, однако при этом говорил о «вторжении» России на Украину. Путин выразил готовность направить в Минск делегацию для переговоров с Зеленским, однако, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Киев взял паузу и ушел со связи.