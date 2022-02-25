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США перебросили F-35 к Балтийскому и Черному морям

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Daniel Hughes/U.S. Air Force/Reuters

США передислоцировали шесть самолетов пятого поколения F-35 в районы Черного и Балтийского морей, сообщает Defence Talk. По данным издания, боевые машины будут базироваться на эстонской авиабазе Эмари, литовской Шяуляй и румынской Фетешти.

«Мы сталкиваемся с динамичным развитием обстановки, и развертывание F-35 на восточном фланге НАТО укрепит нашу оборону и укрепит оперативную совместимость Североатлантического союза», — приводит издание слова командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффа Харригиана.

Переброшенные самолеты приписаны к 34-й истребительной эскадрилье, дислоцированной на авиабазе Шпангдалем в Германии. Изначально они входили в состав авиакрыла американской авиабазы Хилл в штате Юта.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты перебросят до 800 военнослужащих из Италии в страны Балтии, а также до восьми самолетов F-35 из Германии на восточный фланг НАТО.

Кирби подчеркнул, что президент США Джо Байден поручил Пентагону передислоцировать часть американских сил на территории Европы.

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