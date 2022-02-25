Великобритания закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Великобритания закрыла воздушное пространство для всех российских самолетов. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на британского госсекретаря по транспорту Гранта Шаппса.

«Я подписал ограничения, запрещающие всем регулярным российским авиакомпаниям заходить в Великобританию или приземляться на британской земле», — цитирует издание Шаппса.

Ранее сообщалось, что аналогичные меры предприняла Росавиация. С 11 часов 25 февраля введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов гражданским самолетам, зарегистрированным в Великобритании и связанных с ней странах, в том числе транзитные рейсы.

Эти действия стали ответом на санкции, введенные Великобританией против «Аэрофлота» и других российских компаний после начала военной операции на Украине по защите ДНР и ЛНР. Санкции затронули также российские банки и оборонные предприятия.