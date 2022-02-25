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Великобритания закрыла воздушное пространство для российских самолетов

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Великобритания закрыла воздушное пространство для всех российских самолетов. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на британского госсекретаря по транспорту Гранта Шаппса.

«Я подписал ограничения, запрещающие всем регулярным российским авиакомпаниям заходить в Великобританию или приземляться на британской земле», — цитирует издание Шаппса.

Ранее сообщалось, что аналогичные меры предприняла Росавиация. С 11 часов 25 февраля введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов гражданским самолетам, зарегистрированным в Великобритании и связанных с ней странах, в том числе транзитные рейсы.

Эти действия стали ответом на санкции, введенные Великобританией против «Аэрофлота» и других российских компаний после начала военной операции на Украине по защите ДНР и ЛНР. Санкции затронули также российские банки и оборонные предприятия.

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