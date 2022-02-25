Airbus займется производством боевых беспилотников для ЕС

Компания Airbus Defense and Space и Организация по совместному сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) подписали соглашение о создании 20 беспилотных систем в рамках проекта европейского ударного беспилотника Eurodrone, сообщает The Defense Post.

Помимо Airbus Defense and Space в проекте участвуют испанское подразделение компании, французская Dassault Aviation и итальянская Leonardo. Еще четыре страны ЕС представляет OCCAR.

Генеральный директор Airbus Defense and Space Майк Шолхорн заявил, что «подписание запускает разработку одной из самых амбициозных европейских оборонных программ», а представитель Leonardo Лучио Валерио Чоффи назвал будущие европейские беспилотники ключевой составляющей европейской безопасности.

Eurodrone — проект модульных беспилотных авиасистем, которые могут обеспечивать разведку, наблюдение и обнаружение целей, а также нанесение ударов по наземным объектам.

Беспилотники активно используются в последних военных операциях. Минобороны России сообщило, что во время операции по защите Донбасса в четверг, 24 февраля, были сбиты четыре украинских беспилотника турецкого производства Bayraktar.