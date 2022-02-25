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Президент Казахстана сменил главу МВД

Президент Казахстана Токаев освободил главу МВД от должности и назначил его своим советником

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Kazakh presidential website/Xinhua

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МВД Ерлана Тургумбаева, об этом сообщается на официальном сайте президента республики.

Своим распоряжением Токаев назначил Тургумбаева советником президента, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу.

Согласно другому указу, на должность Министра внутренних дел назначен Ахметжанов Марат Муратович, который до назначения был главой антикоррупционной службы страны.

Ранее в Казахстане был отправлен в отставку министр обороны Мурат Бектанов, спустя месяц его задержали сотрудники Генпрокуратуры республики по подозрению в бездействии во время январских беспорядков.

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