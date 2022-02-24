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Байден заявил, что Россия сама отвергла все усилия США по безопасности

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что российские власти отвергли все дипломатические усилия США и союзников в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

»[Путин] отверг каждое усилие доброй воли, которое предпринимали США и союзники, чтобы ответить на наши общие обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, чтобы избежать ненужного конфликта и страдания людей», — сказал Байден.

По его словам, российская военная операция в Донбассе является безосновательной и несправедливой.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отказе Соединенных Штатов от обсуждения предложенных Москвой гарантий безопасности. Дипломат также считает, что опасно полагаться на реакцию запада на события на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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