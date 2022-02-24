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Лидеры G7 договорились о введении «разрушительных» санкций против России

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The White House/Reuters

Лидеры стран G7 — «группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) — договорились о введении пакета «разрушительных» санкций против России из-за спецоперации по защите Донбасса. Об этом написал президент США Джо Байден в Twitter.

«Этим утром я встретился с коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента (России Владимира) Путина на Украину, и мы договорились продвинуться вперед с пакетами разрушительных санкций и других экономических мер для привлечения России к ответу», — написал американский президент.

Также он выразил поддержку «храброму» народу Украины.

Незадолго до этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон совместно с союзниками примет новые антироссийские санкции, призванные затормозить экономику России.

Также он пообещал, что Великобритания будет «выдавливать» Россию из мировой экономики и запретит российским компаниям торговать в долларах и фунтах. Кроме того, страна ограничит размер вкладов российских граждан в британских банках.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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