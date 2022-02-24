Британия готова дать убежище украинскому руководству

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова предоставить убежище для руководства Украины в связи со сложившейся ситуацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, мы предоставим всю поддержку», — сказал британский премьер.

Ранее Джонсон пообещал «выдавить» Россию из мировой экономики и запретить российским компаниям торговать в долларах и фунтах. Кроме того, страна ограничит размер вкладов российских граждан в британских банках.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.