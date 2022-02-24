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Шольц предупредил о риске распространения украинского конфликта на другие страны

Шольц: нужно побеспокоиться о том, чтобы украинский конфликт не перекинулся на другие страны Европы

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Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в обращении к гражданам Германии предупредил, что украинский конфликт может «перекинуться» и на другие европейские страны, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Запад не приемлет военных действий России на Украине, назвав их «попыткой сдвинуть границы силовым путем и убрать целую страну с карты мира».

«Совершенно преднамеренно президент [России Владимир] Путин рвет с основными принципами Устава ООН и европейским миропорядком», — считает Шольц.

Он заявил, что Москва заплатит «высокую цену» и санкции «затронут российскую экономику».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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