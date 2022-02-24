Захарова: США отказались от переговоров по гарантиям безопасности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отказе Соединенных Штатов от обсуждения предложенных Москвой гарантий безопасности. Об этом дипломат заявила в эфире «Первого канала».

«Мы делали все, чтобы были переговоры. Вчера эти переговоры закрыли американцы, отказавшись от дальнейших обсуждений по дипломатическим каналам и вопросов глобальной безопасности, и ситуации вокруг Украины», — сказала Захарова.

Захарова также напомнила, что от запланированной на 25 февраля встречи глав МИД России и Франции в Париже отказалась французская сторона — и это с учетом того, что Париж эту встречу не просто инициировал, а «навязывал», напомнила дипломат.

При этом, по словам дипломата, контакты России и Украины возможны, в том числе и на международных площадках — вопрос лишь в том, хочет ли украинская сторона этих контактов.

Ранее Захарова заявила, что США «в хамской манере» отказали России в переговорах еще до начала операции на Украине.