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Лавров объяснил, зачем Западу нацисты на Украине

Лавров: Западу нужна нацистская Украина для создания постоянной угрозы России

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Западу нужен плацдарм для оказания перманентного давления на РФ, поэтому он хочет иметь нацистский режим на Украине, считает глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он заявил во время пресс-конференции 4 июня, его цитирует ТАСС.

«Запад хочет иметь именно такую, нацистскую Украину в качестве постоянной угрозы для Российской Федерации», — сказал Лавров.

По словам министра, таким образом западные страны хотят оказывать влияние на территории, которые столетиями обживались русскими.

До этого Лавров заявил, что диалогу России с Украиной о мире препятствует партия войны в Киеве. Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам, однако мирный процесс не должен стать передышкой, которой Украина воспользуется для перегруппировки войск.

28 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об отказе РФ от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он описал эти заявления словами «у них как будто ушей нет».

Ранее Лавров посетил Республику Конго.

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