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Китай готов ускорить подготовку к «настоящей» мирной конференции по Украине

МИД КНР: мир может ускорить подготовку к настоящей мирной конференции по Украине

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РИА «Новости»

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что международное сообщество может ускорить подготовку к новой мирной конференции на Украине на основе предлагаемых КНР и Бразилией пунктов, которая устроит Москву и Киев. Его слова приводит ТАСС.

«Чем больше стран поддержит консенсус из шести пунктов [Китая и Бразилии], тем ближе день, когда будет созвана настоящая мирная конференция, и тем светлее будут перспективы мира», — сказал Ван И.

Глава МИД КНР подчеркнул, что для урегулирования боевых действий необходимо согласие всех сторон и объективный подход к поиску выхода из кризиса. Дипломат отметил, что нельзя допустить эскалации напряженности в регионе.

Накануне официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Она обратила внимание на то, что мероприятие должно быть признано и российской, и украинской стороной. Государства должны участвовать в ней на равноправной основе. Таким образом, будет справедливое обсуждение всех мирных проектов, подчеркнула дипломат.

Ранее в Китае усомнились, что участники конференции в Швейцарии хотят мира на Украине.

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