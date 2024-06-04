В Москве введут новые штрафы за проезд «зайцем» по платным автодорогам

Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике вынесла положительное решение по законопроекту, который подразумевает введение штрафов для водителей, не оплачивающих проезд по платным региональным автодорогам. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Мы вносим поправки в наш Кодекс об административных правонарушениях, вводим новую ст. 10.13 («Несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам автомобильных дорог общего пользования»), имеются в виду дороги регионального значения», — пояснил вице-спикер МГД Степан Орлов.

Документ предлагает ввести штрафы за правонарушение в размере 3 тыс. рублей для физлиц и 10 тыс. рублей для юрлиц. Если речь идет о грузовом транспорте, то для граждан размер взыскания увеличится до 5 тыс. рублей, а для юрлиц – до 15 тыс. рублей.

В МГД напомнили, что в столице есть две платные дороги – проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр.

До этого депутаты от фракции ЛДПР предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан независимо от мощности двигателя автомобиля. Для этого нужно внести изменения в Налоговый кодекс РФ.

По словам авторов законопроекта, в ряде регионов предусмотрено полное освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства, однако в большинстве случаев предусмотрено лишь частичное освобождение. Депутаты подчеркнули, что предлагаемый ими подход мог бы позволить льготникам выбирать подходящие под их нужды автомобили, не утрачивая право на налоговую льготу, а наоборот, сохраняя возможность на уменьшение налога на сумму льготы.

Ранее полковник Минобороны признался во взятке из-за угрызений совести.