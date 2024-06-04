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Эрдоган рассказал о сроках поставки туркменского газа в ЕС

Эрдоган: начало поставок туркменского газа в ЕС — вопрос времени

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вопросом времени начало поставок природного газа из Туркменистана в государства Евросоюза (ЕС) через территорию его страны. Слова турецкого лидера приводит телеканал TRT Haber.

«Начало поставок природного газа, который будет добываться в Туркменистане, в Турцию и далее в Европу благодаря нашим совместным усилиям - это лишь вопрос времени», — сказал он.

Таким образом, в среднесрочной перспективе у России может появиться еще один конкурент на европейском газовом рынке.

До этого глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев предложил Турции хранить газ в украинских подземных хранилищах (ПХГ).

Такую идею Чернышев озвучил во время встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, которая состоялась в Стамбуле 2 мая.

Ранее в Турции рассказали о выгодных сделках с Россией.

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