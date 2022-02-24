Глава ЛНР Пасечник рассказал о сдающих оружие украинских военных

Пасечник: ВСУ, отступая, прячутся за спинами мирных жителей. В ЛНР заявили, что цель военной операции — освобождение территорий бывшей Луганской области.

Цель военной операции Народной милиции ЛНР заключается в «освобождении своих территорий в границах бывшей Луганской области»,— заявил «Газете.Ru» глава республики Леонид Пасечник.

«Разумеется, на линии фронта обстановка сейчас неспокойная. Со 100% вероятностью мы не можем быть уверены и в том, что противник не предпримет попыток провокаций или диверсий. Сейчас, отступая, ВСУ прячутся за спинами мирных жителей, дислоцируются в жилых массивах. Зная их методы ведения войны, в том числе и информационной, им ничего не стоит начать убийства мирного населения, чтобы в последующем обвинить Народную милицию ЛНР», — сказал он.

Пасечник напомнил, что он и президент России Владимир Путин уже призвали украинских военных «сложить оружие, сдаться, или отступить».

«Как сообщают военные, таких случаев становится все больше. Все это время, все эти восемь лет, по ту сторону реки Северский Донец жили такие же заложники ситуации: как мирные, так и силовики, которым, к сожалению, ничего не оставалось, как жить под безграмотным, никчемным правлением Украины, действия которой диктует Запад», — отметил глава ЛНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса в обращении к россиянам. По его словам, Москва приняла просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала дипотношения с Россией, а также ввела военное положение.

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