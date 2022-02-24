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Белоруссия закрывает часть воздушного пространства

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Власти Белоруссии закрыли часть воздушного пространства для полетов, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны страны.

«В целях обеспечения безопасного использования воздушного пространства Беларуси Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь принял решение о закрытии с 12.00 24 февраля части воздушного пространства Беларуси для полетов гражданских воздушных судов по рубежу: Государственная граница Беларуси, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части Государственной границы Беларуси до Высокое», — сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что Белоруссия в ближайшее время примет решение насчет признания ДНР и ЛНР.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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