В Госдуме прокомментировали разрыв Киевом отношений с Россией

Первый заместителя председателя Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа заявил, что дальнейший диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чепа прокомментировал разрыв по инициативе Киева отношений с Россией.

По словам депутата, украинский глава не управляет ситуацией в стране.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого белорусский МИД обратился к гражданам на Украине.

Еще президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев пойти на уступки Москве.