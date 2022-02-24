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Bloomberg: Евросоюз рассматривает персональные санкции в отношении Путина

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Alexey Nikolsky/Reuters

Европейский союз может рассмотреть введение персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, такой шаг носил бы скорее символический характер, поскольку Западу достоверно неизвестно, какими активами владеет российский президент.

Возможность «атаковать» Путина, по словам анонимного источника, пока не входит в пакет уже подготовленных ЕС санкций. Однако этот план может реализоваться, если политики придут к согласию по этому вопросу, пишет издание.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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