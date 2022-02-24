Зеленский: Украина разрывает дипломатические отношения с Россией

Украина разрывает дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит ТАСС.

«Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разрываем дипломатические отношения с Россией», — сказал Зеленский на брифинге.

Ранее президент Украины призвал мировых лидеров создать коалицию против главы России Владимира Путина, чтобы «принудить Россию к миру».

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.