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Лукашенко рассказал, планирует ли Россия «захватывать» Украину

Лукашенко: Россия «действительно не собирается оккупировать» Украину

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Пресс-служба президента Белоруссии/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия «действительно не планирует оккупировать» Украину. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Лукашенко также призвал провести российско-украинские переговоры в Минске.

«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте [президента Украины Владимира] Зеленского за это бы уцепился», — сказал Лукашенко.

Как отметил глава государства, Путин подтверждал отсутствие намерений Москвы в «оккупации» территории.

«Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать», — подчеркнул белорусский президент.

При этом Лукашенко верит, что сейчас становить эскалацию можно путем переговоров с участием Киева.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Также белорусский МИД обратился к гражданам на Украине.

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Военная операция в Донбассе
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