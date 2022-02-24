Лукашенко рассказал, планирует ли Россия «захватывать» Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия «действительно не планирует оккупировать» Украину. Об этом сообщает агентство «БелТА».
Лукашенко также призвал провести российско-украинские переговоры в Минске.
«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте [президента Украины Владимира] Зеленского за это бы уцепился», — сказал Лукашенко.
Как отметил глава государства, Путин подтверждал отсутствие намерений Москвы в «оккупации» территории.
«Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать», — подчеркнул белорусский президент.
При этом Лукашенко верит, что сейчас становить эскалацию можно путем переговоров с участием Киева.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.
Украина ввела военное положение на всей территории страны.
В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.