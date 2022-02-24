В Госдуме считают, что военная операция России в Донбассе продлится недолго

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что спецоперация России в Донбассе продлится не долго. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не думаю, что это будет долго. В ходе обращения к нации Владимир Путин обратился и к военнослужащим ВСУ, чтобы сложили оружие», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.