МИД ФРГ: мировое сообщество не оставит военные действия РФ на Украине без конкретной реакции

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что мировое сообщество не оставит военные действия России на Украине без конкретной реакции, сообщает ТАСС.

«Нападением на Украину Россия нарушает самые элементарные правила международного порядка. Мировое сообщество не забудет России этот позорный день. Мы будем реагировать вместе с нашими партнерами. Вся наша солидарность с Украиной», — сказала глава министерства, согласно опубликованному заявлению.

Также отмечается, что из-за происходящего на Украине МИД Германии созвал кризисный штаб.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.