Латвия призвала НАТО провести консультации по Украине согласно Статье 4 устава альянса

В связи с ситуацией на территории Украины премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в Twitter призвал НАТО провести консультации согласно статье 4 устава альянса.

Статья 4 устава НАТО гласит, что члены организации «всегда будут консультироваться» в случае, если территориальная целостность одной из «договаривающихся сторон» будет под угрозой.

«Российская военная агрессия против суверенитета Украины, народа и демократии абсолютно неприемлемы. Это ответственность Путина немедленно ее прекратить. Латвия тесно сотрудничает с партнерами по ЕС и НАТО. мы призываем к консультациям в НАТО», — написал он.

Также министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил в интервью Латвийскому радио, что дипломаты страны «на какое-то время» будут эвакуированы из территории Киева на запад Украины — во Львов. По словам главы министерства, находящегося в украинской столице, утром были слышны отдаленные звуки взрывов.

Ринкевич призвал граждан Латвии эвакуироваться из Украины. Латвийские власти помогут ее провести через Львов.

23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины, которая, по их мнению, стремится к силовому разрешению конфликта в Донбассе.