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Украина вводит военное положение на всей территории страны

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти вводят военное положение на всей территории государства. Об этом украинский лидер заявил в обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

«Мы вводим военное положение на всей территории страны», — сказал глава государства.

В обращении к украинцам он также заявил, что весь сектор безопасности и обороны страны работает и призвал граждан не паниковать.

«На связи с вами буду постоянно я, СНБО, кабинет министров Украины. Скоро я снова выйду на связь», — резюмировал Зеленский.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Российский лидер заявил, что действия РФ — самозащита от создаваемых для страны угроз, и Россия не может просто наблюдать за происходящим.

На фоне сообщений о взрывах на территории Украины в Минобороны РФ заявили, что по городам Украины удары не наносятся.

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Военная операция в Донбассе
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