Путин заявил об империи лжи на Западе

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам утром 24 февраля заявил, что весь западный блок, сформированный Соединенными Штатами Америки по своему опыту и подобию, является империей лжи.

Российский лидер указал, что об этом даже пишут американские политики, политологи и журналисты.

«Трудно с этим не согласиться, так оно и есть», — заключил Путин. При этом добавил, что «США — великая страна, системообразующая держава».

Президент отметил, что все сателлиты Штатов «не только безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу, но еще и копируют ее поведение, с восторгом принимают предлагаемые им правила».

Также Путин в обращении к гражданам РФ заявил, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий.

Президент также добавил, что действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». По словам Путина, Россия считает важным, чтобы правом самоопределения могли воспользоваться все народы Украины.

Ранее Путин, комментируя решение о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик, заявил, что добро предполагает возможность себя защищать.

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