Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Россию прибыли около 96 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом он сообщил на заседании Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

По его словам, никто не будет «либеральничать» с нарушителями режима прекращения огня в Донбассе.

«ДНР и ЛНР ждали признания со стороны России восемь лет, надежда на диалог с Киевом теплилась, но «майданная власть» таких намерений не имела», — заявил он.

Ранее сообщалось, что свыше 775 тыс. жителей Донбасса обратились и получили гражданство России. Около 110 тыс. человек подали заявления на получение российских паспортов, и они в процессе оформления.

18 февраля руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Вскоре еще ряд российских регионов заявили о готовности принять и разместить беженцев.