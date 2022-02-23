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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Трамп заявил, что Путин «играет» с Байденом

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Octavio Jones/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что глава России Владимир Путин играет с нынешним американским лидером Джо Байденом.

«Путин играет с Байденом, как на барабане. Неприятно наблюдать», — говорится в распространенном заявлении политика.

Ранее Трамп назвал решение России признать суверенитет самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «гениальным». Также он обратил внимание, что кризис на Украине во время его президентства был в более спокойной фазе.

В Белом доме, комментируя слова Трампа, заявили, что «не принимают советов ни от кого, кто восхваляет Путина и его военную стратегию».

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На Западе действия России расценили как нарушение международного права.

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Отношения России и США
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