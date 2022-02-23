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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На Украине предложили исключить Россию из ООН

В Раде зарегистрировали проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Оксана Савчук, не состоящая в какой-либо фракции, зарегистрировала проект обращения в ООН с предложением исключить Россию из организации. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Документ под названием «Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединенных Наций» был зарегистрирован в среду, 22 февраля. На текущий момент проект «передан на рассмотрение руководству», говорится на его странице.

Ранее Рада утвердила закон, наделяющий правительство Украины исключительным правом направлять бюджетные средства на оборону. Инициативы объясняется обострением отношений с Россией, признавшей независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, выступая с трибуны, что новый закон предполагает «абсолютный приоритет» правительства в распределении бюджета — «это означает, что если надо 100 процентов расходов направить на оборону, значит, так и будет».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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