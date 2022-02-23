Глава минобороны Британии заявил, что Лондон «всегда может пнуть» Москву

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о готовности Лондона нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае необходимости. Об этом сообщает Daily Record.

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда может повторить это», — сказал он общаясь с военнослужащими при посещении здания Конной гвардии.

Уоллес считает, что президент России Владимир Путин совершил ту же ошибку, что и Николай I, пойдя на конфронтацию с Западом.

Днем ранее власти Великобритании объявили о «первой волне» антироссийских санкций в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Под санкции попали пять российских банков и три бизнесмена – братья Борис и Игорь Ротенберги и Геннадий Тимченко.

Также британский премьер Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать дополнительную военную помощь в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР.