Южная Корея консультируется с США по поводу санкций против России

Правительство Южной Кореи прорабатывает вопрос возможных санкций против РФ, сообщает агентство Yonhap.

По словам источника в администрации президента страны, Южная Корея следит за развитием событий и за тем, как они могут на ней сказаться. Исходя из этого, страна будет принимать решение о своих действиях.

«Военная помощь или направление войск (на Украину) к этому (рассмотрению мер) не относится», — рассказал источник.

Он отметил, что США проводят обсуждения возможных санкций против РФ со своими союзниками, включая Южную Корею. Ответ страны будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины и реакции других государств.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости сепаратистских регионов Донецка и Луганска. После этого, санкции в отношении РФ ввели США, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.