Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Эксперт Митрахович предупредил о возможном падении заработков в Европе из-за цен... 11:39
«Вербовать стукачей — унизительно»: Колосков —... 11:38
Путин заявил, что на вооружение России поставлено оружие несравнимой мощи 11:32
В Минздраве рассказали об изменении подхода к лечению «омикрона» 11:25
Занимающий последнее место в РПЛ клуб назначил нового главного тренера 11:25
Министр экономики Германии не исключил запуск «Северного потока — 2» 11:22
В Китае считают, что Россия может уничтожить США и без ядерного оружия 11:20
Глава МИД Кулеба: Украина никогда не признает ДНР и ЛНР 11:18
В Германии рассказали о возможной судьбе «Северного потока--2» 11:17
Очевидица массовой драки мигрантов в Рязани: «Они себя уже считают хозяевами... 11:13

Южная Корея консультируется с США по поводу санкций против России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Правительство Южной Кореи прорабатывает вопрос возможных санкций против РФ, сообщает агентство Yonhap.

По словам источника в администрации президента страны, Южная Корея следит за развитием событий и за тем, как они могут на ней сказаться. Исходя из этого, страна будет принимать решение о своих действиях.

«Военная помощь или направление войск (на Украину) к этому (рассмотрению мер) не относится», — рассказал источник.

Он отметил, что США проводят обсуждения возможных санкций против РФ со своими союзниками, включая Южную Корею. Ответ страны будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины и реакции других государств.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости сепаратистских регионов Донецка и Луганска. После этого, санкции в отношении РФ ввели США, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть