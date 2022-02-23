Россия ответит на санкции Канады из-за ДНР и ЛНР

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия ответит на экономические санкции Оттавы, передает ТАСС.

«Ответ будет выработан в соответствии с принципами взаимности, который в дипломатической межгосударственной практике никто не отменял. Он обязательно последует», — сказал он.

22 февраля Канада ввела очередной пакет антироссийских санкций после признания Москвой ДНР и ЛНР.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о введении ограничений против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за признание ДНР и ЛНР, и еще 27 российских физлиц и юрлиц.

Также Минфин США ввел санкции против ряда российских чиновников и их детей, а также нескольких банков.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.