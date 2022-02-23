Путин прокомментировал решение по ДНР и ЛНР словами о силе добра

Президент России Владимир Путин, комментируя решение о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик, заявил, что добро предполагает возможность себя защищать, передает пресс-служба Кремля.

На вопрос журналиста о том, как в современном мире можно решать вопросы силой, но в то же время оставаться на стороне добра, президент ответил: «А почему Вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда? Я так не считаю, я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать».

21 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. После этого президент собрал Совет безопасности РФ и предложил рассмотреть этот вопрос. На заседании все присутствующие высказались за признание независимости ДНР и ЛНР и оказание помощи Донбассу.

Позднее Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик.