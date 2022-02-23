Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Япония выразила готовность рассмотреть «жесткие меры» против России из-за... 03:52
Экономист объяснил, как санкции Минфина США отразятся на деятельности ЦСКА 03:38
Названо запрещенное действие после контакта с больным COVID-19 или ОРВИ 03:36
Италия отменила карантин по COVID-19 для туристов из неевропейских стран 03:35
Елистратов: понимал, что Валиева психологически не справилась 03:18
Посольство США на Украине опубликовало мем с историей Киева и Москвы 03:15
Тарпищев рассказал, что нужно Медведеву, чтобы стать первой ракеткой мира 03:03
Совфед одобрил закон о максимальном числе единиц гражданского оружия... 03:00
В МИД Австрии заявили, что «точка невозврата» по Донбассу еще не... 02:53
США увидели в Восточной Европе «российских зеленых человечков» 02:43

Путин прокомментировал решение по ДНР и ЛНР словами о силе добра

Путин: добро не должно быть бессильным и предполагает возможность себя защищать

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин, комментируя решение о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик, заявил, что добро предполагает возможность себя защищать, передает пресс-служба Кремля.

На вопрос журналиста о том, как в современном мире можно решать вопросы силой, но в то же время оставаться на стороне добра, президент ответил: «А почему Вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда? Я так не считаю, я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать».

21 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. После этого президент собрал Совет безопасности РФ и предложил рассмотреть этот вопрос. На заседании все присутствующие высказались за признание независимости ДНР и ЛНР и оказание помощи Донбассу.

Позднее Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть