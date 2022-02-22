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В МИД России оценили введение новых санкций ЕС против России

Захарова назвала нелегитимными новые санкции ЕС против России

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Би-би-си» прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о введении санкций против России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Мы считаем, эти санкции нелегитимны. Это во-первых. Мы уже давно поняли, что это единственный инструмент руководителей западных стран против нас, для того, чтобы сдерживать наше развитие», — сказала представитель российского МИД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на новые санкции ЕС после их изучения.

Боррель объявил о введении санкций против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за признание ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц. По его словам, это решение удалось согласовать, несмотря на разные точки зрения у 27 членов ЕС. Боррель признал, что санкции не имеют волшебного действия, но являются «болезненными».

До этого стало известно, что на заседании представителей Евросоюза Венгрия не поддержала введение санкций против России за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой к нему обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. На Западе действия России расценили как нарушение международного права и объявили о намерении ввести против нее санкции. Вопрос новых ограничительных мер изучают в Евросоюзе, Канаде, Великобритании, США и Японии.

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