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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ООН оценили слова Путина о Минских соглашениях

ООН: Минские соглашения продолжают существовать

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Минских соглашений больше не существует. Его слова приводит РИА «Новости».

«По нашему мнению, есть дипломатические рамки, которые существуют, которые остаются, и они должны быть использованы в качестве пути к деэскалации», — сказал представитель генсека ООН.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Минских соглашений больше не существует после того, как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

По его словам, Россия на протяжении почти 8 лет занималась Минскими договоренностями и была заинтересована в их реализации. Глава государства подчеркнул, что добиться компромисса по Минским соглашениям было непросто, однако он был найден и это было реальным движением к урегулированию конфликта мирным путем.

При этом, как заявил Путин, киевские власти сделали все для того, чтобы свести Минские договоренности к нулю. Президент отметил, что они «были убиты» задолго до того, как Москва приняла решение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Признание республик Донбасса, по его словам, было продиктовано тем, что Киев публично заявлял о нежелании выполнять Минские соглашения.

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