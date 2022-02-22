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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин назвал способы решения конфликта с Украиной

Путин предложил Киеву отказаться от вступления в НАТО и придерживаться нейтралитета

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Thibault Camus/AP/Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО и нейтралитет стали бы лучшим решением конфликта Киева с Москвой.

«Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути придерживались нейтралитета», — сказал президент России.

Он также предложил западным странам признать решение жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией, как произошло в ситуации с Косово. Путин подчеркнул, что жителей Крыма никто не сгонял на участки под дулом автомата или под штыками, они пришли добровольно и приняли свое решение воссоединиться с Россией.

В этом же выступлении Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует после того, как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

По его словам, Россия на протяжении почти 8 лет занималась Минскими договоренностями и была заинтересована в их реализации. Глава государства подчеркнул, что добиться компромисса по Минским соглашениям было непросто, однако он был найден и это было реальным движение к урегулированию конфликта мирным путем.

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