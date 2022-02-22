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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Президент ФРГ Штайнмайер прервал визит в Сенегал из-за ситуации с Украиной

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Andrew Matthews/AP

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прервал визит в Сенегал из-за кризиса вокруг Украины. Об этом сообщает агентство DPA.

Он вернется в Германию уже сегодня, хотя визит должен был продлиться до 23 февраля. По словам Штайнмайера, конец кризиса еще не пройден. Президент также обвинил Россию в «уничтожении Минских соглашений».

«Это не путь к диалогу, но поиск конфронтации», — добавил он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ приостановила сертификацию «Северного потока — 2», чтобы Россия почувствовала последствия своих действий. Она подчеркнула, что сейчас Германия разрабатывает пакет санкций против России.

Министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2». Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Он заверил, что этот шаг не позволяет «Северному потоку — 2» получить сертификат и быть запущенным.

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