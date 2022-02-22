В Белом доме назвали признание Россией ДНР и ЛНР началом вторжения на Украину

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил в эфире телеканала MSNBC, что Белый дом считает признание Россией ДНР и ЛНР началом вторжения на Украину.

«Мы считаем, что да, это начало вторжения, нового вторжения России на Украину. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жестким», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, своими действиями Россия «сильно снизила вероятность» дипломатического решения украинского кризиса.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал Путина «безумным» после признания независимости ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Путин также поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны — обеспечить поддержание мира на их территориях. На Западе действия России расценили как нарушение международного права и объявили о намерении ввести против России новые санкции. Вопрос новых ограничительных мер изучают в Евросоюзе, Канаде, Великобритании, США и Японии.