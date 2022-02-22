Российского посла вызывают в МИД Британии из-за признания Москвой ДНР и ЛНР

Российского посла в Лондоне вызывают в МИД Великобритании для объяснения признания Москвой независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс.

«Я поручила постоянному замминистра вызвать российского посла для объяснения нарушения Россией международного права и пренебрежения суверенитетом Украины», — написала она в Twitter.

Ранее сообщалось, что Британия введет против России санкции на фоне признания ДНР и ЛНР. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, новые санкции королевства в отношении России ударят по «экономическим интересам, которые поддерживали российскую военную машину».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.