Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Совет Федерации в ходе заседания единогласно ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.

Документы будут заключены сроком на 10 лет с автоматической пролонгацией на пять лет. Согласно принятым договорам, охрана границ республик будет осуществляться исходят из интересов их собственной безопасности, а также мира мира и стабильности. По этому вопросу ожидается заключение отдельного соглашения.

Проекты договоров России с республиками Донбасса также подтверждают уважение к целостности и нерушимости границ друг друга. Помимо этого, Россия будет принимать меры для оказания поддержки и функционирования финансовой и банковской системы ЛНР.

Также из документов следует, что Россия, ДНР и ЛНР будут совместно принимать необходимые меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них. Помимо этого, предусматривается право сторон использовать вооруженные силы, военную инфраструктуру и военные базы на своей территории.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.