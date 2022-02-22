Володин раскрыл детали о состоянии Жириновского

Состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского улучшилось, но врачи все еще рекомендуют ему не принимать участие в публичных выступлениях. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я вчера с ним разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают. Надеюсь, что мы его увидим в зале уже в ходе мартовских заседаний», — сказал он.

Главу ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля после положительного теста на коронавирус. Анализы показали, что Жириновский заразился «омикроном».

Накануне ЛДПР выступила с заявлением, в котором опровергла информацию о тяжелом состоянии Жириновского. В партии подчеркнули, что он постепенно, но верно идет на поправку.