Госдума единогласно ратифицировала соглашений с ДНР и ЛНР

Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР, сообщает РИА «Новости».

«За» проголосовали 400 депутатов (88,9%), голосовавших «против» или «воздержавшихся» не было.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны России обеспечить поддержание мира на их территории.

22 февраля руководство ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

С просьбой признать независимость республик обратились глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.