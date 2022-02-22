Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
После слухов о романе с Джоли The Weeknd поцеловал 29-летнюю диджея 14:12
В Театре армии не знают, когда труппе представят Кустурицу 14:08
Челябинские тракторы подорожали на 50% 14:07
Володин раскрыл детали о состоянии Жириновского 14:05
В Кремле оценили ситуацию с эвакуацией жителей Донбасса 14:04
Brand Analytics рассказал, как россияне в соцсетях отнеслись к признанию ЛНР и... 14:02
Песков объяснил формат трансляции заседания Совбеза по признанию ЛНР и ДНР 13:57
Тарасова назвала реакцию Трусовой на свой прокат в произвольной программе... 13:56
В Кремле оценили желание Украины разорвать дипотношения с Россией 13:54
Хлои Кардашьян осудили за фильтры на детских фото 13:53

Зеленский назвал условие введения военного положения на Украине

Зеленский: военное положение на Украине будет введено в случае широкой эскалации

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом заявил, что в стране может быть введено военное положение, если ситуация усугубится, сообщает »РИА Новости».

«Мы верим, что войны не будет против Украины и не будет широкой эскалации со стороны РФ. Если будет – будет введено военное положение», — сказал украинский президент.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил по итогам встречи с кабинетом министров, что власти РФ планируют вторжение на территорию Украины. Также он отметил, что новые санкции королевства в отношении России ударят по «экономическим интересам, которые поддерживали российскую военную машину».

Накануне президент России Владимир Путин выступил перед россиянами с обращением, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Киев видит за признанием Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и выход РФ из Минских соглашений.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть