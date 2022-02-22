Зеленский назвал условие введения военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом заявил, что в стране может быть введено военное положение, если ситуация усугубится, сообщает »РИА Новости».

«Мы верим, что войны не будет против Украины и не будет широкой эскалации со стороны РФ. Если будет – будет введено военное положение», — сказал украинский президент.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил по итогам встречи с кабинетом министров, что власти РФ планируют вторжение на территорию Украины. Также он отметил, что новые санкции королевства в отношении России ударят по «экономическим интересам, которые поддерживали российскую военную машину».

Накануне президент России Владимир Путин выступил перед россиянами с обращением, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Киев видит за признанием Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и выход РФ из Минских соглашений.